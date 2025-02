JAANUS RIIBE Kas Kristiine ringristmiku idee oleks lahendus või uus ummik?

Hiljuti tuli Tallinna abilinnapea Madle Lippus ja linnaplaneerimise amet välja uudisega, et Kristiine ristmiku «üks suur idee on mitut linnaosa ühendavalt Taksopargi ristmikult kaotada foorid ja rajada sinna ringristmik. Plaani üheks põhjuseks on trammid, mis saaksid tulevikus seal ümber pöörata» (ERR, 6.02.2025). Tallinna linnaplaneerimise amet on asunud tutvustama mainitud Kristiine ringristmiku uut võimalikku lahendust ja avaldanud ka esmased visuaalsed eskiisid. Tramm oleks kindlasti oluline ja vajalik täiendus, samuti rongiliikluse integreerimine üldisesse linna ühistranspordivõrku, kuid ülejäänud lahendused vajavad põhjalikumat läbimõtlemist ja arutelu. Kahtlen, kas pakutud lahendused toovad soovitud muutuse.

Kristiine ristmikul on mitmeid probleeme, kuid üks suuremaid on see, et ristmik on aja vältel kujunenud takistuseks sujuvatele ühendustele erinevate linnaosade vahel ja on ohtlik liiklejatele. Tänasel ristmikul kohtuvad ebamugavus, ohtlikkus ja keskkonnakahjud. Probleeme on teisigi, kuid nüüd on küsimus, milline on parim lahendus. Kristiine võimalik uus ringristmik võib probleemide lahendamise asemel neid aga hoopis süvendada.