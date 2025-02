JUHTKIRI Vähiravi valeravi väljaravi

Alati võib vaielda, kui palju on süüdi haigus, kui palju vale ravi. Ülemöödunud nädalal «Pealtnägijasse» lekkinud materjalid annavad siiski alust kahtlustada, et tegemist on olnud süstemaatilise ja kaua kestnud raviveaga. Kuidas sai see kesta nõnda kaua, 2016. aastast alates?

Andmata sisulist hinnangut tehtud ravile, tuleb ometi nentida, et kliiniline kvaliteedisüsteem meie haiglastes lonkab. Kvaliteedisüsteem tegeleb ju protsessiga ning selle eesmärk ongi tuvastada ja välja praakida vigasid, et need ei korduks ega võimenduks. Näib, et seda pole juhtunud. Miks siis?

Tõenäoliselt on põhjuseks – üllatus, üllatus – Eesti väiksus. Meie arste on läbi aegade õpetatud ühes kohas, Tartu Ülikoolis ning paratamatult kaasneb sellega klannikuuluvus. Kõik tunnevad kõiki. Ehkki Tartu Ülikooli kliinikum on PERHist sõltumatu, pole mõtet eeldada, et võidaks teha sõltumatut vastastikust kriitikat. Taustasidemete mõttes on tegemist ikkagi ühendatud anumatega.

Kuidas siis toimunut uurida? Ei saa ju jääda lootma üksnes prokuratuuri tööle, kellel puudub meditsiiniline pädevus ning kelle uurijatel võib teoreetiliselt mistahes Eesti ekspert juhtmed kokku ajada, sest kiiritusravi ongi keeruline teema. Postimehe meelest on menetluse oluline osa mainekate välisekspertide kaasamine, sest üksnes nii on võimalik taastada usaldus meie meditsiinisüsteemi vastu.