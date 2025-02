LOODUSFOTO Sabatihased on koostööaltid linnud

Erinevalt enamikust teistest tihaseliikidest ei ole sabatihastel talvel väga selgepiirilisi territooriume ja nad elavad lõbusat mustlaseelu. Toidulaudade juurde süüa otsima tulevad sabatihased pigem harva ja piirduvad siis enamasti teiste lindude poolt maha poetatud pisipalukeste lumelt korjamisega. Sabatihased on valdavalt putuktoidulised linnud ja nende nokk ei ole loodud tugevate seemnekestade koorimiseks.

Sabatihased on tihased vaid nime poolest – praegu on süstemaatikud seda meelt, et neil puudub tihaslastega lähem sugulus. Käitumise poolest erinevad sabatihased riiakatest ja individualistlikest tihastest oluliselt. Sabatihaste parved hoiavad kokku ööpäev läbi – külma talveöö veedavad linnud tiheda sülemina.