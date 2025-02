AEGRUUM Nõukogude kortermaja, milles kõik tahtsid elada

Raine Karp on kindlasti üks meie 20. sajandi silmapaistvamaid arhitekte. Tema julge ja omapärase loomingu seas on õnnelikuma ning õnnetuma saatusega hooneid: rahvusraamatukogu just restaureeritakse, linnahall laguneb ja selle tulevik on ebaselge, poliitharidusmaja ehk Sakala keskust pole enam ammu, kunagine peapostkontor Narva maanteel on küll alles, aga tänapäevaseks ärikeskuseks kohandamisel pea tundmatuseni ümber ehitatud.