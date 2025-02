Aimar Altosaar Mis on väikese riigi viimane kaitseliin?

Seni uskumatu näib tõeks saavat: USA president on valmis üle eurooplaste peade läbi rääkima sõjakurjategijast Venemaa diktaatoriga, kes tahab muuta Euroopa julgeoleku arhitektuuri enda kasuks. Jonatan Vseviov ütles Postimehe arvamusliidrite lõunal, et «turbulentsis on mõistlik kinnitada turvavöö. Meie turvavöö on alati olnud ja jääb edaspidigi olema meie demokraatia».