MARTIN TIKK Narvakate juured on kirjud ja mööda ilma laiali

Tegelik pilt on aga palju värvilisem. Kui statistika ja protsentide taga vaadata inimesi ja nende lugusid, avaneb Narva hoopis rikkamana – linnana, kus erinevad kultuurid, rahvused ja ajalugu põimuvad keerukaks ja huvitavaks mustriks.

Siia tulijatel tõstatuvad tihti küsimused, mis puudutavad keele-sünnimaa-emakeele-kodakondsuse kirjut potti. Pole haruldane, et kõik need tunnused on erinevad ning suunavad uurima, kes ma päriselt olen.