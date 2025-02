Naiivne lootus, et Aleksei mõrv võiks olla miski, mis aitab vene opositsiooni ühendada, suri juba esimestel kuudel. Tema loodud organisatsioon on haavatud eneseimetlusest, sisetülidest kolleegidega, takkaotsa lõppes ka ameeriklaste rahastus, mida muidugi ei oleks tohtinud kunagi ollagi. Tänud neile Eesti saatkonna inimestele, kes panid meie riigi poolt eile tema hauale lilled. See meenutas ühtlasi, et meil on olemas Moskvas endiselt diplomaatiline esindatus, tõsi, ilma saadikuta.