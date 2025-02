Tõnu Trubetsky Läänemere põhjas peidab end seletamatu saladus

Selle avastasid 2011. aasta juunis Rootsi sukeldujad Peter Lindberg ja Dennis Åsberg ning Rootsi sukeldumisrühma Ocean X liikmed, kes tegelesid Läänemeres vrakkide otsimisega. Anomaalia avastati sonaripildil, objekt põhjustas kohe suurt meedia- ja teaduslikku huvi, kuna selle ebatavaline kuju ja struktuur meenutavad mõnede arvates kas muistset monoliiti, UFO-t või seni teadmata geoloogilist moodustist. Anomaalia päritolu kohta on esitatud mitmeid teooriaid: mõned usuvad, et see on Teise maailmasõja aegne allveelaevade vastane seade vms.