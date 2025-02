ERKKI KOORT Kuidas USA ja Venemaa suhted kujundavad Euroopa julgeoleku

Maailma julgeolekukorraldus on palju muutunud ja Ameerika on muutunud. Õigemini on maailma julgeolekukorraldus muutunudki seetõttu, et Ameerika muutus. Kui eelmisel presidendi võimuperioodil toimetas Trump rahulikult, siis nüüd on näha, et ta on õppinud – tegutsema tuleb hakata kohe ning seda toetavad jõulised avaldused.