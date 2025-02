Eesti meditsiinisüsteemi rahastus on viimastel aastatel järjepidevalt kasvanud, jõudes 2024. aastal rekordilise tasemeni. Esmatasandile suunatud rahastus ulatus ligikaudu 270 miljoni euroni, ambulatoorse eriarstiabi rahastamine oli 2023. aastal ligikaudu 660 miljonit eurot. Siiski on paradoksaalne, et vaatamata suurenenud rahastusele pole rahulolu meditsiinisüsteemiga suurenenud – vastupidi, rahulolematus nii patsientide kui ka meedikute seas on suurem kui kunagi varem.