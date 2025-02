See võib osutuda hetkeks, mil lõplikult selgub Euroopa Liidu marginaliseerumine geopoliitilise jõukesena. See võib osutuda nädalavahetuseks, mil Euroopa võttis ennast kokku ja otsustas ise oma saatust määrata. See võib osutuda kummaliseks arusaamatusseigaks Euroopa ja USA suhetes, aga võib ka tähistada täiesti uute transatlantiliste suhete algust.

Äratuskell on nii ärakasutatud klišee, et proovida kuulutada Trumpi otsus mitte kutsuda Euroopa Liitu või isegi Euroopa olulisemaid riike (kasvõi Teise maailmasõja võitjaid) läbirääkimistele Putini Venemaaga järjekordseks äratuskellaks oleks koomiline. Äratuskellad on helisenud vähemalt 2008. aastast saadik ja Euroopa või suurem osa sellest ei ole seni pidanud vajalikuks voodist välja tulla. Nüüd selgus, et tundi on nii palju hiljaks jäädud, et sinna enam ei oodatagi.