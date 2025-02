Ivan Makarov Kuremäe kloostrit juhib nõukogude geneetik

Ka EKRE esimees Martin Helme ütles mulle, et võõrriigi alluvusega kirik Eestis on absurd. Genotsiidi pühaks sõjaks kuulutanud patriarh Kirillile ei tohiks alluda mitte ükski Eesti ühendus, sama hästi võiksid siinsed moslemid alluda Hamasi imaamidele.

Luul, et Moskva alt väljumine hävitaks Kuremäe kloostri ja Savisaare kolekiriku Lasnamäel, on samaväärne «meie inimeste» kuulujuttudega, nagu tabaks Eestit pärast Vene elektrivõrgust eraldumist kollaps. Kuremäe klooster on siinse umbkeelse enklaavi peegeldus: kitsasse (info)ruumi kapseldunud inimesed ei usalda Eesti riiki.