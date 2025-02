KRISTJAN JÄRVAN Kas valitsus on pime, et meie raha selliselt meretuulde loobib?

Tõenäoliselt pole valitsuses enam ühtegi punast ega kollast sotsi, kes ise päriselt usuks, et meretuulepargid on Eestile majanduslikult kasulikud. Sellest hoolimata teatasid kolme koalitsioonipartei juhid, et valitsus hakkab juhuelektri tootmisse matma miljardeid eurosid. Seda ajal, kui ees ootab terve kaskaad maksutõuse, aga riigil pole sellegipoolest raha isegi mitte õpetajate palga tõstmiseks. Kuidas saab Eesti valitsemine ja energiapoliitika olla nii juhuslik?