Evald Übi Infraheli leiab meid üles mujaltki kui kardetud tuulikutest

Kooli füüsikakursusest teame, et kauguse suurenemisel kaks korda nõrgeneb heli tugevus neli korda, see on pöördvõrdeline kauguse ruuduga. Lisaks veedavad inimesed rohkem aega hoonetes, kus heli on vaiksem. Ja kuna Eestimaa on väga hõredalt asustatud, siis tuuleenergia tootmine ja selle salvestamine vesiniku abil on meile igati sobiv tegevus. Postimees kirjutas 5. veebruaril 2025, et Leedus on üks omavalitsus pannud püsti sada tuulikut, teenib nende pealt miljoneid ja inimesed kolivad sinna. 1996. aastal oli Taanis 2100 tuulikuühistut, mille aktsiaid ostsid inimesed. 2001. aastal kuulus tuulikuühistutesse üle 100 000 leibkonna. Praegu on riigis üle 7000 tuuliku.