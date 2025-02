«Eestis on toiduhindade tõus kauplustes olnud üks Euroopa kiiremaid. Statistikaameti andmetel on kolme aastaga toiduhinnad Eesti poodides tõusnud keskmiselt 40 protsenti. Mitmete tegurite koosmõjul on inimeste toimetulek vähenenud ja toidule kuluv osa ebaproportsionaalselt suureks muutunud,» ütles Läänemets.