JUHTKIRI Hädine seis vajab lahendust

Kersti Kaljulaiu sõnul tõid Müncheni tippkohtumisel käinud erinevad USA valitseva vabariikliku partei esindajad välja mõistlikke edasiviivaid lahendusi, aga «sekka muidugi selgelt meenutades, et eurooplased ei ole võimelised neis lahendustes täiskasvanu rolli võtma, sest neil lihtsalt pole selleks jõudu». See olukord, et Euroopal pole jõudu, peab muutuma.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on öelnud, et EL võiks leevendada oma reegleid nii, et riikide sõjalisi kulutusi ei arvestataks rangelt kontrollitud eelarvepuudujäägi hulka. Lisaks on Leyenil kavas luua meetmepakett, mis lubaks kaitsekulutusi suurendada.

Ukraina president Volodomõr Zelenskõi käis Münchenis välja Euroopa armee moodustamise idee. Ta selgitas seda USA asepresidendi JD Vance’i sõnavõttudega, mis on selgeks teinud, et Ühendriikide ja Euroopa suhted pole enam endised, mistõttu peab Vana Maailm kohanema. Varem on Euroopa armee loomise ideed toetanud ka näiteks Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

USA ja Euroopa suhted on tõepoolest muutunud, kuid Euroopa armeed pole tegelikult vaja. Euroopa riigid kuuluvad valdavalt NATOsse. Pole mingit märki, et NATO kuhugi kaoks ja paralleelstruktuure pole selle kõrvale vaja. Küll peavad Euroopa riigid tugevdama oma kaitsevõimet NATO koosseisus.

USA ja Euroopa suhted on tõepoolest muutunud, kuid Euroopa armeed pole tegelikult vaja.