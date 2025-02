Aitäh, ja tänan kõiki siinviibivaid delegaate, liidreid ning meediainimesi. Suur tänu ka Müncheni Julgeolekukonverentsi võõrustajatele, kes on korraldanud nii erakordse ürituse. Meil on tõesti hea meel siin olla ja osaleda. Asi, millest ma täna rääkida tahan, on meie ühised väärtused. Nagu te juba kuulsite, on tore taas Saksamaal tagasi olla. Olin siin eelmisel aastal Ameerika Ühendriikide senaatorina. Nägin välisminister David Lammy’t ja märkisin naljatamisi, et meil mõlemal olid toona hoopis teistsugused ametid kui praegu. Nüüd on aga käes hetk, kus meie riikide juhid – kõik, kellele rahvas on andnud poliitilise võimu – peavad kasutama seda võimu targalt, et parandada inimeste elu. Võin öelda, et viimase 24 tunni jooksul olen saanud ringi liikuda ka väljaspool konverentsi ja mind on sügavalt puudutanud siinse rahva külalislahkus, ehkki nad toibuvad alles eilse õõvastava rünnaku vapustusest.