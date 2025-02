Tiiu Kuurme Rahvas peaks oma saatuse enda kätesse tagasi võtma

Kui vaatan mulle lähedalt teada kahe suguvõsa lugu ajas, on tegu tagurpidi püramiidiga. Vanaisal oli viis last (vanaema suri noorelt), neil viiel oli kokku kümme järeltulijat. Neil kümnel järeltulijal omakorda kokku viisteist last. Neist viieteistkümnest kolmel lapsi ei ole. Ka teine lähedalt teada suguvõsa püramiid kuivab kokku. Mõlema püramiidi koosseisust on märkimisväärne osa nooremast rahvast siirdunud välismaale elama.