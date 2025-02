ERKI SAVISAAR Kõik kahtlejad on reeturid?

Tunnistajapinki kutsuti ka teadustöö autorid, kes pandi tunnistama, et nad tõesti analüüsisid vaid ühte detaili – rünnakuid e-valimiste terviklikkusele seoses võimalike sisemiste rünnakutega – mitte kogu süsteemi. Ning saagale pani punkti faktikontroll, kus kirjutati suurte tähtedega, et Samosoni väited on VALED.

Taaskord saime kinnitust, et kõik, kes julgevad kahelda e-valimiste turvalisuses on reeturid ja tuleb tampida mutta. Minu jaoks ei sea e-valimiste usaldusväärsust kahtluse alla mitte värskelt valminud teadustöö või Samosoni väiteid, vaid meeleheitlik soov tõestada, et maailmas on olemas üks täiesti nö kuulikindel süsteem – süsteem, mida ei saa kuidagi mõjutada.