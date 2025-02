EUROSAADIKUD Liikmesriikidel on nüüd aeg tegutseda!

Venemaa jõhker täiemahuline sissetung Ukrainasse on põhjustanud kujuteldamatuid kannatusi – miljonid inimesed on pidanud oma kodudest lahkuma, terved linnad on rusudeks muudetud. Ukraina oma juba kolm aastat võidelnud, mitte ainult enda, vaid kogu Euroopa ellujäämise eest. Sissetungi algusest peale on läänemaailma reaktsioon olnud resoluutne. Kanged sanktsioonid Venemaa vastu, ulatuslik rahaline abi Ukrainale ja tugev poliitiline surve Kremlile on pannud Putini tõsise pinge alla ja tugevdanud Ukraina kaitsevõimet.