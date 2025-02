KERSTI KALJULAID USA näitas Münchenis uut reaalsust

Minu kaheksal korral ei ole kunagi tundunud, et maailm on üks tore paik ja läheb ainult turvalisemaks. Arusaadav – Müncheni konverentsi ainus eesmärk läbi ajaloo on selle pikaajalise juhi Wolfgang Ischingeri sõnul olnud see, kuidas venelased eemale hoida. Tema hinnangul ollakse selles protsessis ka õnnestunud – täna on venelastel võim tõepoolest väiksema territooriumi üle kui konverentsi algusaegadel.

Meil võib olla sakslastest erinev vaade sellele, kui edukalt Müncheni eesmärke ikkagi täideti need 50 aastat, mis meil kulus okupatsioonist vabanemiseks ja kas tõesti on Münchenis ikka üldse südant valutatud selle pärast, mis jääb Saksa piiridest itta. Aga kindel on, et just Münchenis tuleb iga uus Ameerika administratsioon näitama, mis on nende arusaam suhtlusest Euroopa liitlastega.