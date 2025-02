RAINER SAKS USA juhid käituvad, nagu esimesena kullaväljale jõudnud pioneerid

Associated Press teatab, et Euroopa riigid tegelevad juba aasta otsa plaaniga, kuidas saata Euroopa väed Ukrainasse rahuvalve missioonile. AP avaldatu põhjal on aru saada, et juhtrolli kannavad Prantsusmaa ja Ühendkuningriik. On arusaadav, et sellise plaaniga ei saa praeguses etapis tegeleda avalikult. Prantsusmaa president on siiski näidanud, et Venemaale on võimalik sellel teemal ka tõhusat survet avaldada isegi siis, kui puudub veel kindel kavatsus väekontingenti Ukrainasse viia. Rahuvalve vägede plaani valmimine seaks Venemaa kindlasti tugeva surve alla. Sellise plaani rakendamise suurim väljakutse pikemas plaanis seisneks kriitilises vajaduses jätkata pidevalt tugeva ja kompromissistu diplomaatilise ning majandusliku surve avaldamist Venemaale, et Venemaa ka tegelikult muudaks oma poliitikat ja lähtuks rahvusvahelise õiguse põhimõtetest. Loodetavasti on Euroopa midagi õppinud Minski lepingute protsessist.