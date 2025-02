Hiljutine riigikontrolli audit kinnitas, et keskmise pensioni eest on järjest keerulisem hooldekodukohta saada ning hooldekodude kulud aina kasvavad. Samas on paljud kohalikud omavalitsused jätnud unarusse koduteenuste arendamise, põhjendades seda rahanappusega. Kas riik ja omavalitsused ei peaks senisest enam panustama eakatele vajaduspõhiste, tõhusate ja paindlike teenuste pakkumisse, mis võimaldaks neil võimalikult kaua kodus elada või jääb hooldekodu inimestele ainsaks valikuks?

Sageli arvatakse ekslikult, et koduteenus on ööpäevaringne valve või siis vastupidi, et hõlmab vaid toidu koju toomist. Tegelikult vajab enamik eakaid tuge tavalistes igapäevastes toimingutes, mis on tervisemurede ja kõrge ea tõttu keerukad. Oluline on meeles pidada, et koduteenus on ka ennetav meede, mis aitab inimestel kauem oma kodus hakkama saada ja on hooldekoduteenusest palju soodsam.