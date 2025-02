URMO RAUS Nõiajaht ja kolm veskite vastu võitlemise episoodi Eesti kaugemas ja lähemas ajaloos

Ajalukku süübides avastame, et kliima muutumine ebasoodsamaks on pea alati lõppenud ühiskondliku killustumise, süüdlaste otsimise ja radikaalsete muutustega ühiskonnas. Nii juhtus see ka umbes 1570.–1700. aastate vahelisel perioodil Euroopas, kui kliima järsult jahenes. Seda ikaldusterohket ja sagedaste näljahädade perioodi tuntakse ajaloos väikese jääajana. Kliima külmenemine algas põllumajanduskriisiga, kuid lõppes ühiskonna vaimse kriisiga.