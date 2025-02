MARCUS KAEVATS Tööstusliku tehisaru rongilt maha jäämise tagajärjed oleks rängad

Üllatuslikult on Eesti jäänud nõutu kõrvaltvaataja rolli ajal, mil maailm on sisenemas uude arenguetappi, mida veab tehisaru ehk AI (artificial intelligence). On ekslik arvata, et AI rongilt mahajäämine annab löögi üksnes meie rahvuslikule enesehinnangule. Kahjuks on sellel palju tõsisemad tagajärjed majandusvallas, kus meid ootab riigina suhteline vaesumine ja kinnistuv vasalliseisus, kui me oma praegusest letargiast ei välju.