NÄDALA VASTAJA Arne Merilai: nende paksude raamatute tähelendu ma eriti ei usu, aga hing on seal sees

Õppetöö hakkas peale, alustasime täna Marju Himmaga teist puhku loovkirjutamise kursust «Tarbesõna kunst». See tegeleb me ajakirjanduses ja reklaamides avalduva kujundliku mõtlemise ja ütlemisega. Poeetiline keelekasutus on ju minu leib. Oli mõnus topeltseminar, saab nalja ka.