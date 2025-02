Aruanne lugejale Väino Koorberg: Digiajastul peab rabelema ka selleks, et paigal püsida

Oluline muutus on seegi, et kui meediaettevõtted on kord oma lugejate-vaatajate tähelepanu ja usalduse võitnud, püütakse sellest võimalikult palju kasu välja pigistada.

Vanasti oli asi lihtne: ajakirjandus sai raha lugejatelt, tellijatelt ja reklaamiandjailt. Aga nüüd tuleb ajakirjandusel leiutada igasuguseid uusi võtteid ja variante, mudeleid ja tooteid, et üldse vastu pidada. Millest see räägib?

Sellest, et maailm on muutunud. Vanasti oli väga lihtne: lõid mammuti maha, tirisid mammuti koju ja olid kõva mees. Nüüd sellest ei piisa. Sa pead tegema sellest kümnesekundilise video, kuidas tantsid surnud mammuti juures ja selle kindlasti TikTokki üles riputama, et keegi aru saaks, et oled midagi teinud.