ARUANNE LUGEJALE Suur sõda, saepurust kodu ja statistika - Ene-Margit Tiidu slaalom läbi matemaatika Eesti juurteni​

On inimesi, kes avavad ­vihmavarju hetk enne, kui hakkab sadama. Nad võivadki jääda rääkima, mil moel nad nõiuvad vihma. On ka neid, kes tõstavad iidoli saabudes käe taeva pool või kõrva äärde ja tunnevad end osana võimust ja muutustest. Nad ei ole seda. Aga on ka neid, kes teevad käigu käigu järel ja loovad olukordi, mida asjade alguses ei saakski välja arvutada. Põhjus-tagajärg, mis saab uueks põhjuseks. Ja nii kuni tuleviku lõpuni välja. Ene-Margit Tiit on üks neist. Tulevik õnneks ei lõppegi.