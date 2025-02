MARTI AAVIK Trumpi kingitud poolvõit jätaks venelased verejanule. Eesti peab näitama jõudu!

Trump olevat universumi ajaloo parim läbirääkija, kes mängivat 4D malet (mis iganes see ka on). Välja saame lugeda aga seda, et tema teeb järeleandmiste lepingu Putiniga, mida hakkavad Ukrainas tagama eurooplased. Seejuures ei kehtiks Euroopa vägedele Ukrainas NATO aluslepingu 5. artikli kaitse – kui Venemaa seal näiteks Prantsusmaa või Poola üksust ründab, siis ameeriklased appi ei tule. Kokkuvõttes läheb rahu tagamine keerulisemaks ja palju kallimaks võrreldes Ukraina NATO vihmavarju alla võtmisega.

Kui läheb nii, siis oleme transatlantilises ruumis rahu tagamisel põhimõtteliselt täiesti uues olukorras – regionaliseerume. Kogu NATO heidutuse sajaprotsendiline edu on aga seisnenud selles, et oleme võimelised andma piirkondlikule rünnakule globaalse vastuse. Kui võtame Ukraina Euroopa Liitu, aga NATOsse (USA tuumavihmavarju alla) ta ei pääse, tähendab see mingi paralleelse süsteemi loomist ehk just nimelt regionaliseerumist.