Mart Saarma Tehisaru – kas võluvits Eesti arengu jaoks?

Oleme viimasel ajal palju kuulnud tehisarust, mida sageli kutsutakse otsese tõlkena inglise keelest ka tehisintellektiks – artificial intelligence (AI). Emakeelne lühend võiks olla TEA, mis seondub sobivalt teadmistega. Oleme kuulnud väidet, et TEA on innovatsioon, mis muudab kogu maailma. Viimastel nädalatel on selgunud, et USA ja Euroopa Liit investeerivad tehisaru programmi vastavalt 100 miljardit ja 200 miljardit eurot. Hiljuti esitles Hiina ettevõte DeepSeek oma tehisaru mudelit DeepSeek-R1, mis on tekitanud tehnoloogiamaailmas sensatsiooni ja raputanud börsikursse. Mis siis on tehisaru, kuidas ta erineb inimese ajust ja millised on TEA arengu ja kasutamise tegelikud võimalused?