Kord tuli teelaua taga jutuks see, kuidas Lennart oli Nõukogude okupatsiooni ajal pidevalt BBC raadiojaama kuulanud ning selle abil vaba maailma sündmustega pidevalt kursis olnud. Ta pakkus BBCd meile ajakirjandusliku kvaliteedi eeskujuks.

Mina olin mõne aja eest käinud mägimatkal ja kogenud mägedes valgustuslikku hetke. Kui ma sõna sain, siis ütlesin: «Elus kipuvad olulised ja ebaolulised asjad omavahel segi minema. Aga mägedes ronides saab korraga kõik selgeks. Kui oled mäetipul, siis asuvad asjad iseenesest õigele kohale ja saad pingutuseta aru, mis on tähtis ja mis ei ole seda mitte. Samasugune mägi on ka BBC ajakirjandusmaastikul, näidates meile, mis on oluline ja mis mitte.»