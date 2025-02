ARUANNE LUGEJALE Mees, kes usub igavese rahu võimalikkusse

Ago pole kaugeltki vaid kabinetiteadlane, sest tal on taustaks väga rikkalik elukogemus. Ta on jõudnud olla Vene kroonus, see aitab kindlasti kaasa, et mõista idanaabri hingelaadi ja sõjaväe olemust. Tema oli ka üks neljast tuhandest, kes pärast Venemaa täiemahulist kallaletungi Ukrainale astus Kaitseliitu ning osaleb seal aktiivselt. Toimetuses tuntakse tema muhedat naeratust ja sõbralikku vaikset olekut, ta on heas sportlikus vormis ja naudib ka sõjaväelisi väliõppusi mistahes ilmaga. Suure ajaloohuviga isamaaline mees sukeldus ajalooteadusse ja sealt ajakirjandusse ettevõtlusest, kus ta tegutses juba pikka aega ja edukalt.