Eurooplaste seas valitseb Trump 2.0 suhtes pessimism. See on üks tulemus Euroopa Välissuhete Nõukogu (ECFR) poolt 11 ELi liikmesriigis ning Suurbritannias, Šveitsis ja Ukrainas tehtud uuest suurest uuringust. Kuid see negatiivsus ja aluseks olev skeptitsism Trumpi poliitika suhtes ei kaitse Euroopat muutunud Washingtoni kukkumise eest – või hoopis trumpistamise, nagu seda võib nimetada, eksportimise eest. Hiljuti avaldatud avaliku arvamuse andmete kohaselt muutub Euroopa juba kolmes põhivaldkonnas.