ARUANNE LUGEJALE «See on minu inimene!»

Sellest on nüüd möödas pea viis aastat, kui pidasin Alexandra Saarniiduga (26) maha telefonikõne, et arutada tema võimalikku tulekut Postimehe Eesti uudiste toimetuse suvereporteriks. Mäletan seniajani, et kui küsisin, kas tal on ikka huvi, vastas Alexandra pehme vastutuleliku häälega: «Jaa.»