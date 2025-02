JUHTKIRI Putinil on vara rõõmustada

Praeguseks teame, et Donald Trump ja Vladimir Putin on kolmapäeval maha pidanud telefonivestluse. Samuti on Trump vestelnud telefonitsi Volodõmõr Zelenskõiga. USA kaitseminister Pete Hegseth osales samal ajal Brüsselis Ukraina kaitsekontaktgrupi kohtumisel ning esines kolme mõttega, mis mõjusid nii Kiievile kui Ukraina toetajatele häirivalt: esiteks, et rahuläbirääkimiste osa ei ole Ukraina NATOsse võtmine, julgeolekugarantiina Ukrainasse USA vägesid ei saadeta ning okupeeritud territooriumide vabastamine on ebarealistlik.

Kindlalt võime praegu väita juba seda, et Trump soovib Euroopa suuremat osalust Ukraina julgeolekugarantiide tagajana (keda võiks siis ka kaasata) ning näib, et ta heal meelel delegeeriks teema täiesti Euroopale, et saada vabu käsi Vaiksel ookeanil Hiina vastu. Hinnates Euroopa riikide üldist sõjalist nõrkust, tuleb tunnustada Soomet ja Poolat, kes on pikaajaliselt ja sihikindlalt tegelenud iseseisva kaitsevõime ülesehitamisega. Nüüd on tegutsema asunud ka Baltimaad. Sama peavad tegema teisedki NATO Euroopa liitlased, eeskätt Saksamaa.