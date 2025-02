Venemaa majandus kannatab raskelt ja nad ei suuda sõda kaua enam pidada. Nüüd ulatas USA president ise abikäe. Näen asja nii, et Trump lihtsalt müüb Ukraina Putinile maha. Eile sotsiaalmeedias levinud video, kus ta ütleb, et kaotatud territooriumite tagasi saamine on vähetõenäoline ja isegi tunneb venelastele kaasa nende kaotatud sõdurite hulga pärast, on muidugi enneolematu.