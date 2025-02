Saatesarja juhiks on olnud nõus asuma Isamaa esimees Urmas Reinsalu, kes on avaliku arvamuse uuringute tulemusi vaadates igati loogiline valik.

Postimehe TV saade on lühike ja tempokas, kuid pakub ülevaadet lõppenud nädala poliitikast. Igas saates on külaline, keda Reinsalu intervjueerib ning proovisaate põhjal võib öelda, et tegelikult võiks Urmas Reinsalu poliitikategemise asemel töötada televisioonis publitsistika ja vestlussaadete vallas.