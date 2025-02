VAHUR KOLLOM On aeg alustada erakondade mängureeglite muutmisega

Eesti Vabariigi põhiseaduses on kirjas, et riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted ja normid on Eesti õigussüsteemi lahutamatu osa. Kuidas on aastal 2025 võimalik, et korduvalt süüdimõistetud erakond endiselt eksisteerib, osaleb valimistel ja kasutab selleks riigieelarvest saadud eraldisi ehk maksumaksja raha. Elaksime nagu kuskil banaanivabariigis, kus teatud ühingutele on kõik lubatud. Kuid millist eeskuju kogu ühiskonnale ehk eestlastele sellega antakse?!