11. septembril 2024. aastal toimus Harvardi ülikooli Davies Centre Venemaa ja Euraasia uuringute keskuse egiidi all arutelu teemal «Russia: In Search of a New Paradigm — Conversations With Yevgenia Albats» ( Youtube, 07.10.24 ) (Venemaa: Uut paradigmat otsides – toim). Arutelu juhtinud Jevgenia Albatsi vestluspartneriks oli professor Stephen Kotkin, üks paremaid Vene ajaloo tundjaid USAs. Albats peaks olema uuriva ajakirjanikuna (eelkõige kui ajakirja The New Times peatoimetaja ja raadiojaamast Ehho Moskva) tuntud paljudele Vene ajakirjanduse jälgijatele ja tundjatele, kuid tegemist on samal ajal ka doktorikraadiga politoloogiga.

Vene ajaloo võimalike arengute ja ajaloo eripära käsitlemisel väitis professor Kotkin, et Balti riikides ja Poolas ning mõistetavatel põhjustel praegu ka Ukrainas on populaarne ja domineeriv arvamus, et Venemaa kultuur ja ajalugu on sellised, et vägivald on Vene rahva DNAs. Kotkin esitas seisukoha, et ta sellise geneetilise agressiivsusega nõus ei ole ja tegemist on ikkagi paljude erinevate põhjustega, kuid eelkõige on tegemist riigi poliitilise juhtkonna valikute ja otsuste ning tegudega.