HENRI ZEIGO Kui linnatänavad kõnelevad võõras keeles

Inglise keele pealetungis ei ole otsesõnu midagi uut. Me kõik tajume seda mingil määral ning reageerime sellele ise moodi, kuid vahel jääb mulje, et asi kipub käest minema ja võõrkeelsete sõnumite edastajad ise ei taipa, et teevad sellega endale pigem karuteene.