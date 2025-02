EERIK-NIILES KROSS Olen kindel, et Euroopa võidab ka seekord!

1994 me rääkisime veel Venemaa nn positiivsest hõlvamisest. Nõukogude Liit oli vormiliselt kadunud, me tajusime et NSV Liidu mentaalne restauratsioon ilmselt algab. Aga leidsime, et Eesti peab leidma Venemaa kõrval sellise eksisteerimise viisi, mis siiski peab mingeid kestlikke suhteid Moskvaga ja teeb omalt poolt kõik et agressioon Eesti vastu ei korduks.