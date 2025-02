Hetkel on riigikogu menetluses seni hästi toiminud kirikute ja koguduste seaduse muudatus, millega seoses avaldasin hiljaaegu ERRis artikli «Usuvabadus on osa vabast Eestist», juhtides tähelepanu ohule, et sellega piiratakse usuvabadust. 11. veebruari Postimehes võttis minu artikli suhtes sõna Meelis Oidsalu ja teatas: «Usumees Põder murendab usaldust».

Oidsalu süüdistus rajaneb väitel, nagu oleksin ma kirjutanud, et mujal demokraatlikus Euroopas pole sedalaadi samme astutud. See on otsene vale. Eriti naljakaks muudab asjaolu Oidsalu järgnev manitsus: «Eriarvamused on väärtuslikud, kuni ei levitata valeinfot, nagu Põder seda kahjuks teeb.»