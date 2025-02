Ukraina president teatas, et juhul, kui USA presidendil õnnestub ellu kutsuda läbirääkimised Venemaa ja Ukraina vahel, esitab ta Venemaa presidendile ettepaneku vahetada Kurski oblasti Ukraina kontrolli all olevad alad Venemaa poolt okupeeritud Ukraina alade vastu. See on selge väljakutse esitamine Venemaa presidendile isiklikult. Kui see on läbimõeldud kommunikatsioon, saab selle eesmärk olla ainult motiveerida Vene väejuhatust koondama rohkem vägesid Kurski suunale. Ühtlasi vaigistab see kodukootud strateege, kes kritiseerivad sissetungi Kurski oblastile.