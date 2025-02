Aitäh, Priit! Lugupeetud daamid ja härrad, head sõbrad, mul on erakordne au ja siiras heameel siin teie ees seista. On iseenesest ju positiivne, et Priit Hõbemägi ei tea, millest ma rääkima hakkan, see hoiab ürituse ehedust. Teid võiks muuta mõnevõrra murelikuks, et ka mina ei tea, millest ma veel rääkima hakkan, aga sellest pole hullu. Lähme koos, lõpuks jõuame ikka sinna välja, kuhu välja jõudma peame.