Priit Pullerits Võit on see, mida Trump võiduks nimetab

Juba aastaid – tõepoolest, juba aastaid – on korduvalt räägitud, et Venemaa president Vladimir Putin võib lõpetada sõja Ukraina vastu ükskõik millises seisus, isegi siis, kui ta väed on taandumas, nagu nad taandusid Harkivi ja Hersoni ümbruses, ning ikkagi kuulutada end sõja võitjaks – ja vene rahvas usub teda. Eileõhtune värske, sel aastal välja tulnud tõsielufilm «Trumpi tagasitulek» ETVs näitas, et USA president Donald Trump ei erine ses osas Putinist mitte üks gramm.

Läänemaailm, samuti ukrainlased on hellitanud lootust, et küll võiduhimuline Trump end Venemaa üle maksma paneb ning Vene agressiooni peatab, sest kaotus pole tal lihtsalt veres. «Trumpi tagasitulek» tõestas, et ega olegi. Ent iseküsimus on see, mismoodi ta võidu saavutab ning kas tema võit on tõepoolest võit.