Vahur Luhtsalu OSCE ekspertmissioon Eestis – kas see peaks meile korda minema?

Käesoleval nädalal viibib Eestis OSCE poolt lähetatud ekspertmissioon, et järjekordselt meie e-valimiste süsteemi uurida. Sedapuhku siis riigikogu juhatuses EKREt esindava juhatuse liikme Arvo Alleri kutsel. Ja kuigi Eesti alaline esindaja OSCE juures Kaja Tael on sedastanud, et säärases missioonis ei ole midagi tavatut, siis vaevalt et OSCE ekspertide saabumine Tallinna suuremaid rõõmurõkatusi esile kutsub. Eeskätt Eesti poliitikategijate seas, kelle missioon on hoida ja arendada kuvandit, mille kohaselt on Eesti üks eeskujulikumatest demokraatiariikidest maailmas. Meie demokraatia oluliseks osiseks on loomulikult ka e-riik ja selle erinevad lahendused, mille seast on nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt vaieldamatult suurimat tähelepanu pälvinud e-hääletus ja selle rakendused nii arvutis kui ka nutitelefonis.