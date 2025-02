JAAK PIHLAKAS Automaks võtab meilt inimväärikuse

Jutt oli üksikisast, kes hooldab oma sügava puudega poega ning peab maksma automaksu 864 eurot, lisaks tõstatasin teisigi puuetega inimeste valupunkte. See artikkel tekitas palju vastukaja, nii et lisaks ajalehele, palusid inimesed mul jagada antud teemat ka sotsiaalvõrgustikus ja tegingi seda oma Facebooki konto kaudu. Seda jagati 160 korda. Lugejad olid aktiivsed kommenteerima, tundus et teema on igati aktuaalne ja puudutab väga paljusid.