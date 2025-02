RAINER SAKS Ukrainlased tabasid ööpäeva jooksul kahte Venemaa naftatehast

Õhutõrje töötas ka Saratovi linna lähedal Engelsi armee lennuväljal, kus paiknevad strateegilised pommitajad. Engelsist tõusid õhku strateegilised pommitajad ning võimalik on, et Ukraina väejuhatus üritas segada Vene armeel raketirünnaku läbi viimist. Samal ajal on ka teateid tiibrakettide välja tulistamisest Venemaa Musta mere laevastiku alustelt ja ühest ballistilise raketi välja tulistamisest Ukraina suunal. Senise info põhjal näib, et peamised rünnaku sihtmärgid on Ida-Ukrainas.