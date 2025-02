Ukraina presidendi sõnavõtust võib välja lugeda, et algamas on otsustav faas tegevuskava koostamiseks, et jõuda rahuläbirääkimisteni. Ka USA eriesindaja Kellogi ja teiste valitsusliikmete sõnavõtud kinnitavad, et plaani koostamisega tegeletakse aktiivselt. Samas ei ole võimalik veel väita, et kujunevate ettepanekute põhilised komponendid on paika saadud ning meedias ilmuvad ikka veel peamiselt spekulatsioonid.