Trumpi tariifid on paratamatud. Euroopa peab oma strateegiat muutma, et mitte langeda samasse lõksu, millesse sattusid Saksamaa ja teised ekspordist sõltuvad riigid pärast Brexitit.

President Trumpi kehtestatud kaubandustariifid on raputanud maailma majandust. Kuid need ei ole lihtsalt maksud impordile – need on relv, millega ta püüab ümber kujundada globaalseid majandussuhteid, kirjutab suursaadik Clyde Kull.